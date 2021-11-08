Білорусь: колону мігрантів зафіксували на шосе на шляху біля польського кордону

Велику колону мігрантів вранці 8 листопада зафіксували очевидці у прикордонному районі Білорусі, яка рухалася до прикордонного КПП «Брузги-Кузниця» на білорусько-польському кордоні. Як повідомили у понеділок білоруські Telegram-канали і деякі російські ЗМІ, колону супроводжували люди у військовій формі та з автоматами.

За повідомленнями, у колоні до кількох сотень людей – серед них багато жінок та дітей. Користувачі мережі припускають, що це мігранти з Близького Сходу.

Інформацію про мігрантів підтвердив Держприкордонкомітет Білорусі. За даними відомства, «на подібний крок розпачу біженців спонукала байдужість і нелюдське ставлення польської влади».

За інформацією очевидців, білоруські силовики перекрили рух до свого рикордонного переходу. На онлайн-камерах біля самого прикордонного переходу нікого не видно. Вздовж дороги біля прикордонного пункту вишикувалися прикордонники з собаками. Є непідтверджені повідомлення, що мігранти звернули з дороги до лісу.

Польща, Литва та Латвія влітку зіткнулася з великою міграційною кризою на кордоні з Білоруссю, коли щодня кордон намагалися перетнути десятки вихідців із Сирії, Іраку та інших країн Близького Сходу. Їх доставляли до Мінська літаками, а потім вивозили на кордон з ЄС і пропонували перейти його пішки, щоб потім отримати притулок до ЄС.

Влада ЄС вважає, що до перекидання мігрантів прямо причетні білоруські силовики і оточення Олександра Лукашенка. Офіційний Мінськ будь-які зумисні дії заперечує.