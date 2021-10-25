З Білорусі до Німеччини потрапили понад 6 тисяч мігрантів з серпня – DW

З серпня різко у Німеччині зросла кількість нелегальних мігрантів, які прибувають з Польщі через Білорусь. Їхня кількість становила 6162 особи, повідомляє DW.

Розподіл нелегальних мігрантів, які потрапили до Німеччини через Білорусь та Польщу, розпочнеться на початку листопада. Як повідомив у понеділок 25 жовтня представник Федерального відділу поліції Берліна, робота у цьому напрямку на стадії підготовки. Поліція співпрацює з Федеральним управлінням з питань міграції та біженців (Bamf), яке займатиметься розподілом мігрантів по федеральних землях після їхньої первинної реєстрації.

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Наразі всі новоприбулі перебувають у таборі в Айзенхюттенштадті. Там здійснюється перевірка даних біженців, тестування на коронавірус та забезпечення їх продуктами харчування та предметами першої необхідності. Міністр внутрішніх справ федеральної землі Бранденбург Міхаель Штюбген домовився з головою Федерального міністерства внутрішніх справ Хорстом Зеехофером про розвантаження табору.

У серпні на німецько-польському кордоні виявили 713 людей, які нелегально прибули до Німеччини, з них 474 – через Білорусь.

У вересні кількість випадків нелегального перетину через Польщу зросла до 2 323 осіб, у тому числі 1903 з них – через Білорусь.

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Станом на 21 жовтня кількість нелегальних мігрантів, які прибули до Німеччини у 2021 році білоруським маршрутом, становила 6 162 особи. Лише за останні два дні близько 500 мігрантів перетнули польсько-німецький кордон у пошуках притулку.

У країнах Балтії і Польщі за останні місяці спостерігається сплеск мігрантів, що прибувають з Білорусі, при цьому європейські офіційні особи звинувачують Мінськ в організації незаконних переходів у відповідь на санкції, пов’язані з придушенням продемократичного руху в Білорусі.