Євросоюз розгляне нові санкції проти Білорусі – підсумки саміту в Брюсселі

Європейський союз може розглянути додаткові обмежувальні заходи проти Білорусі. Про це йдеться в підсумковій заяві дводенного саміту, який завершується 22 жовтня в Брюсселі, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

У саміті взяли участь керівники урядів 27 держав блоку. Вони заявили, що ЄС надалі протистоятиме атакам з боку білоруського режиму.

«Європейський Союз не терпітиме спроби третіх країн використовувати мігрантів у політичних цілях», – йдеться у повідомленні.

Серед іншого, «як термінові будуть вжиті нові обмежувальні заходи щодо фізичних та юридичних осіб, у відповідності до поступового підходу».

Крім того, учасники саміту зазначили, що закликають Європейську комісію запропонувати необхідні зміни в законодавстві ЄС та конкретні заходи, аби спростити вирішення проблеми нелегальної міграції через Білорусь.

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ЄС має намір «забезпечити ефективний контроль своїх зовнішніх кордонів», йдеться в документі.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн після саміту висловила стурбованість щодо ситуації на кордонах Білорусі з ЄС. Вона розцінює дії білоруської влади як «гібридну атаку».

«Люди, яких використовує Лукашенко, є жертвами. Ми повинні їм допомогти. Нічиє життя не повинно бути інструментом для досягнення політичних цілей, а це – використання міграції для політичного тиску на Європейський Союз. Ми продовжуватимемо тиснути на режим Лукашенка. Ми вже запропонували цілеспрямовані заходи щодо скасування спрощення візового режиму для режиму та його довірених осіб. І ми готові досліджувати варіанти подальших санкцій не лише для фізичних, а й для юридичних осіб та компаній», – заявила голова Єврокомісії.

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Вона додала, що учасники саміту дійшли згоди щодо потреби в злагоджених діях. У ЄС припускають, що Мінськ «розглядає можливість відкриття нових маршрутів».

«Білорусь пропонувала подальше скасування віз для додаткових третіх країн, і ми продовжимо співпрацювати з цими країнами, щоб обмежити цю фінансовану державою контрабанду», – пообіцяла фон дер Ляйєн.

На саміті зазначили, що міграційна криза пов’язана з діями білоруської влади, яка привозить мігрантів з Близького Сходу та Північної Африки, а потім виштовхує їх через кордон з Польщею, Литвою та Латвією, щоб дестабілізувати ситуацію в Європейському Союзі.