ЄС може підготувати п’ятий пакет санкцій проти Білорусі у листопаді – джерело

П’ятий пакет санкцій проти Білорусі може бути готовий у листопаді 2021 року. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Юзвяк із посиланням на високопоставленого чиновника ЄС.

Крім того, за словами співрозмовника Радіо Свобода, можливо, для представника Білорусі буде порожнє крісло на саміті «Східного партнерства» в Брюсселі, «але без прапора».

Саміт «Східного партнерства» запланований на 15 грудня 2021 року.

Європарламент на початку жовтня ухвалив резолюцію про ситуацію в Білорусі із закликом ухвалити п’ятий пакет санкцій проти влади Білорусі.

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Четвертий пакет санкцій проти білоруської влади Євросоюз затвердив в червні 2021 року. Вони були введені через репресії і порушення прав людини режимом Лукашенка.

В обмежувальний список потрапили 78 осіб і вісім компаній, активи яких будуть заморожені. Слідом за Євросоюзом санкції по відношенню до фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з режимом Лукашенка, ввели США, Канада і Великобританія.