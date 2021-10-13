У Білорусі запровадили кримінальну відповідальність за підписку на опозиційні канали в Telegram

Білоруські силовики повідомили про механізм притягнення до кримінальної відповідальності людей за підписку на телеграм-канали та чати, визнані «екстремістськими». Про це 13 жовтня повідомило Головне управління міністерства боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Значна частина каналів, визнаних судами в країні екстремістськими, належить опозиції.

У повідомленні силовики пов’язують свої нові можливості з ухваленою 12 жовтня постановою білоруського уряду «Про заходи протидії екстремізму і реабілітації нацизму». У МВС заявили, що документ дозволяє їм визнати групи в месенджерах і соціальних мережах незареєстрованими групами громадян, які здійснюють екстремістську діяльність. Таким людям загрожує максимальне покарання до 7 років свободи, заявили у відомстві.

У лютому Головне управління міністерства боротьби з організованою злочинністю і корупцією заявляло, що підписка на визнані екстремістськими чати і канали може розцінюватися як адміністративне правопорушення. Тоді кілька опитаних виданням «Наша ніва» адвокатів заявили, що це неможливо за чинними законами. Однак міліція стала приходити до передплатників таких каналів і штрафувати їх, в тому числі звинувачуючи в інших правопорушеннях.

У списку визнаних екстремістськими каналів є не тільки опозиційні групи, але і медіа. У жовтні 2020 року суд у Мінську визнав екстремістським телеграм-канал NEXTA, на який підписані майже 990 тисяч людей. У серпні аналогічні дії вжиті проти каналів закритого владою новинного порталу Tut.by і запущеного його колишніми співробітниками нового видання Zerkalo.io.

Білоруська влада жорстоко переслідує учасників і симпатиків опозиції після протестів після президентських виборів у серпні 2020 року. Тоді влада країни оголосила про перемогу чинного президента Олександра Лукашенка. Проти учасників протестів порушені тисячі кримінальних справ. Десятки тисяч людей змушені були втекти з Білорусі. 805 засуджених правозахисники вважають політичними в’язнями.