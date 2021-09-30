Україна готова до очних зустрічей ТКГ, але не в Мінську – представник України в політичній підгрупі

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з питань Донбасу підтримала можливість повернення до очного формату зустрічей, але не в Мінську, заявив голова комітету Верховної Ради з питань правової політики та представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін.

«Наші консультації з березня минулого року відбуваються у форматі відеоконференції. Тобто, на екрані перебуває людина, а поруч із нею ще двоє. Тим більше, ніхто з нас не знає, хто ще насправді за екраном перебуває. Це до питання про конфіденційність переговорного процесу. Саме тому українська делегація і підтримала можливість повернення до очних зустрічей», – розповів Костін в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», оприлюдненому 30 вересня.

За його словами, на сьогодні вже тривають відповідні консультації, але про повернення очних зустрічей у Мінську не йдеться.

«Єдина наша позиція – має бути гарантована безпека всіх учасників, незалежність і конфіденційність проходження цієї процедури. Тому ми, безумовно, не розглядаємо Мінськ як місце для проведення очних консультацій. Але ми готові розглянути інші локації», – сказав він.

У Мінську та інших містах Білорусі упродовж кількох місяців відбувалися масові протести проти оголошених владою результатів президентських виборів, згідно з якими на шостий термін поспіль був обраний Олександр Лукашенко. Ці протести були жорстоко придушені лояльними Лукашенкові силовиками, кілька людей загинули, тисячі побували або й залишаються за ґратами.

Україна, а також США, Євросоюз та інші країни не визнали легітимності виборів у Білорусі.