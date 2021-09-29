У КДБ Білорусі розповіли про застреленого співробітника. Підозрюваного у нападі убили. Що про нього відомо

У Мінську, столиці Білорусі, під час рейду квартирами був смертельно поранений співробітник КДБ. Силовики у відповідь відкрили вогонь і застрелили мешканця квартири, повідомляє пресслужба відомства. Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу за п.10 ч.2 ст.139 (вбивство особи у зв’язку зі здійсненням ним службової діяльності), інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

У пресрелізі КДБ повідомляється, що силовики проводили «відпрацювання адрес, в яких могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності». В одній із квартир, як повідомляє КДБ, у них вистрілив чоловік, що там перебував, в результаті чого співробітник Комітету держбезпеки був смертельно поранений.

«У відповідь вогнем злочинець був знищений. Співробітник від отриманих ран помер», – повідомляє КДБ.

Провладні ЗМІ опублікували відео рейду квартири, в якій все сталося, але воно викликає багато питань. Наприклад, воно зняте з двох камер, і зйомка синхронізована, а також не видно тіла застреленого мешканця квартири.

Увага, відео, імовірно, містить сцену вбивства:

Про загиблого співробітника КДБ нічого невідомо. На відео його колеги називають його «Дімкою» і говорять: «Нірвана» поранений». Міноборони і МНС опублікували співчуття «рідним і близьким, а також колегам і товаришам по службі співробітника КДБ, який загинув під час виконання службового обов’язку», але імені його не називають. У провладних телеграм-каналах про нього пишуть: офіцер.

Пізніше Слідчий комітет Білорусі повідомив, що загиблий співробітник – 1990 року народження, у нього залишилися дружина і малолітня дитина.

Що відомо про Андрія Зельцера

«Єврорадіо» повідомляє, що в квартирі був Андрій Зельцер, співробітник EPAM Systems (американська ІТ-компанія, заснована в 1993 році, найбільший світовий виробник програмного забезпечення на замовлення).

За інформацією джерела телеканалу «Настоящее время», у якого є доступ до паспортних даних громадян Білорусі, Андрію Зельцеру – 31 рік, він одружений, його дружина зареєстрована на вулиці Якубовського в Мінську. За тією ж адресою, за даними телеграм-каналу Nexta і інформаційного агентства «Спутнік», і сталася перестрілка. Сам Зельцер зареєстрований в Первомайському районі столиці.

У Зельцера є син, згідно з даними джерела телеканалу «Настоящее время», він народився у 2012 році.

У 2008 році Андрій Зельцер закінчив Технікум бізнесу і права в Мінську.

Відомо також, що він захоплювався тріатлоном, а в 2020 році брав участь у змаганнях з цього виду спорту в Мінську. На сайті заходу є його фото.

У Андрія Зельцера є сторінка у «ВКонтакте», востаннє він заходив туди 28 вересня о 10:56 (за мінським часом). У його телеграмі останній візит – приблизно о 21:00 попереднього дня (за мінським часом).

Андрій Зельцер перебував у телеграм-чаті «Координація допомоги в Жодині», але не написав туди жодного повідомлення. В Жодині розташована в’язниця і СІЗО, де утримують затриманих з політичних мотивів. У серпні 2020 року правозахисники і ті, хто вийшов на волю, повідомляли, що в ізоляторі Жодіна, як і в «Центр ізоляції правопорушників» на Окрестіна, до затриманих застосовували тортури.

«Наша нива» поговорила з тещею Андрія Зельцера, та розповіла, що її дочка, дружина Андрія, перебуває в ізоляторі на Окрестіна. Про подію батьки дівчини дізналися, коли їм зателефонували з гімназії і попросили забрати онука. Пізніше в СК повідомили, що 40-річна дружина Зельцера «проводила відеозйомку» і «сприяла вчиненню злочину». Її затримали за підозрою в співучасті у вбивстві співробітника КДБ.