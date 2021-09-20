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Суд у Білорусі засудив росіянку до півтора року колонії за твіт про Лукашенка

Герб Білорусі на будівлі суду

Суд Московського району Бреста засудив росіянку Ірину Вікхольм до півтора року колонії за статтею про наклеп на президента Білорусі, повідомляє телеканал «Белсат».

Приводом для кримінальної справи став твіт Вікхольм про посадку літака Ryanair у Мінську. «Черговий злочин Лукашенка: акт державного авіапіратства», – говорилося в твіті.

Вікхольм зробила цей запис наприкінці травня 2021 року. Невдовзі після цього вона була затримана, але про затримання стало відомо лише у вересні, оскільки в Білорусі жінка не має близьких родичів.

У суді росіянка заявляла відвід судді і представнику державного обвинувачення, які суд не задовольнив, а також відмовилася від призначеного їй адвоката, пише «Медіазона Білорусь» із посиланням на білоруський правозахисний центр «Вясна».

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