У СБУ прокоментували затримання білорусів у Києві

Служба безпеки України 16 вересня повідомила Радіо Свобода про обставини затримання в Києві кількох громадян Білорусі.

«СБУ в межах своїх функціональних завдань з протидії нелегальній міграції спільно з Нацполіцією бере участь у операції «Мігрант». Вона триває з 1 по 31 вересня і передбачає низку заходів із виявлення осіб, які нелегально опинилися на території України. 16 вересня в рамках цієї операції відбулася перевірка одного із київських хостелів, де виявлено 12 громадян Республіки Білорусь. При цьому правоохоронцями встановлено, що двоє з них незаконно перетнули державний кордон України. Зазначених осіб було запрошено до адміністративної будівлі СБУ для їх опитування», – ідеться в повідомленні.

У спецслужбі вказали, що після цього громадян Білорусі передали в Державну міграційну службу України.

Раніше 16 вересня Білоруський дім в Україні повідомив про затримання п’ятьох громадян Білорусі в Україні, серед яких є волонтерка Олена Жаркевич. «Вчора Олена допомагала у легалізації нашого земляка, колишнього силовика – одного з тих, хто вперше відмовився бити протестувальників і подав у відставку після серпневих подій. Після звільнення йому вдалося тричі отримати «на добу» і «кримінальний термін», – йдеться у повідомленні Білоруського дому в Україні.

Повідомляється, що у будинку, де живе Жаркевич, затримали чотирьох осіб. За даними Білоруського дому в Україні, ще одну дівчину затримали за іншим місцем проживання в Києві. Водночас організація не вказує, коли саме затримували білорусів.