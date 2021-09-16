Білоруський дім в Україні повідомляє про затримання 5 білорусів, СБУ готує позицію

Білоруський дім в Україні повідомив про затримання п’ятьох громадян Білорусі в Україні, серед яких є волонтерка Олена Жаркевич.

«Вчора Олена допомагала у легалізації нашого земляка, колишнього силовика – одного з тих, хто вперше відмовився бити протестувальників і подав у відставку після серпневих подій. Після звільнення йому вдалося тричі отримати «на добу» і «кримінальний термін», – йдеться у повідомленні Білоруського дому в Україні.

Повідомляється, що у будинку, де живе Жаркевич, затримали чотирьох осіб.

За даними Білоруського дому в Україні, ще одну дівчину затримали за іншим місцем проживання в Києві. Водночас організація не вказує, коли саме затримували білорусів.

Один із затриманих – Віталій Таргонський, пише у Telegram Білоруський дім. Втім його, за повідомленням, вже відпустили.

Подруга Олени Жаркевич розповіла Білоруській службі Радіо Свабода, що в Києві є будинок, де білоруси, які рятуються від репресій, знаходять притулок. Деякі з них нелегально потрапили в Україну. Олена Жаркевич допомогла білорусам легалізуватися в Україні.

Повідомляється, що затримання провела СБУ.

Радіо Свобода звернулося до відомства за коментарями, там сказали, що готують позицію з цього приводу.

15 вересня у Києві міграційна служба проводила операцію «Мігрант» для виявлення іноземців, які порушили умови перебування в Україні.