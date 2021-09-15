«Прокурор футболить у морг, морг – до слідчого». Як розслідують справу білоруса Віталія Шишова, знайденого повішеним у Києві

Роман Васюкович

Білоруса Віталія Шишова півтора місяця тому знайшли повішеним в одному з парків Києва. Досі близькі не можуть забрати тіло активіста з моргу і отримати інформацію про хід розслідування: яка версія у правоохоронних органів основна зараз – самогубство чи навмисне вбивство, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». Віталій Шишов очолював «Білоруський дім в Україні», організація в тому числі допомагала білорусам, які втікали від переслідувань.

Ще на початку серпня слідство озвучило дві версії: самогубство і умисне вбивство з імітацією самогубства. Близькі та соратники Віталія Шишова в самогубство не вірять і пов’язують смерть активіста з його діяльністю.

Так вважає і Божена Жолудь, цивільна дружина Шишова: «Це не самогубство. 100 відсотків можу сказати, що ні. Навіть по тому, як триває слідство, я розумію, що моя правда щодо цього. Я думаю, що це було вбивство і, швидше за все, це КДБ або ФСБ, можливо, хтось з української сторони замішаний, тому процес не рухається нікуди».

Віталій Шишов переїхав до Києва торік. У Білорусі йому загрожувало кримінальне переслідування за участь у протестах після президентських виборів. Як голова «Білоруського дому в Україні» Шишов у тому числі допомагав іншим білорусам, які втекли з країни, з пошуком роботи, житла і облаштуванням на новому місці. Досі соратники Шишова не можуть забрати його тіло з моргу – не закінчена судово-медична експертиза.

«Прокурор мене футболить в морг, морг – до слідчого. Як у нас система вдома працює, в Білорусі, таке відчуття, що те саме відбувається і тут. Приїхавши до начальника моргу, я теж почала ставити йому запитання: «Коли ви мені віддасте [ тіло]? Коли закінчаться експертизи?». На що я отримала відповідь: «Ми вам не зобов’язані нічого говорити», – розповідає Божена Жолудь.

Розмовляти на камеру з кореспондентами телеканалу «Настоящее время» керівництво моргу не захотіло, але там пояснили, що близькі Віталія Шишова зможуть забрати тіло відразу ж, як тільки надійде дозвіл з прокуратури.

На місці загибелі активіста його друзі встановили символічний пам’ятний знак. Вони теж не вірять у версію самогубства: «Ми не маємо ніякої інформації. Морально ми готові до будь-якого результату: до того, що ця справа буде потоплена, прихована, ми ніколи не дізнаємося. Так само, як це було з Шереметом. Єдине, що хотілося б його поховати як людину».

На початку вересня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в інтерв’ю журналістам сказав, що слідство визначилося з версією загибелі Віталія Шишова. Щоправда, яка саме версія стала пріоритетною, міністр не уточнив. На звернення телеканалу «Настоящее время» в прокуратурі Києва відповіли, що ще триває досудове розслідування за статтею «умисне вбивство».



Адвокат Олена Гаврилюк представляє інтереси постраждалої сторони. Вона каже, що питань у справі Шишова поки більше, ніж відповідей. «Мене цікавить, чому не видають тіло, чому довго проводиться експертиза. Це все, що я поки можу сказати на цей момент. Зараз підготовлені адвокатські запити на ім’я міністра внутрішніх справ Монастирського про те, що він на своєму брифінгу «Інтерфаксу» озвучив, що відома версія: чи це вбивство, чи самогубство – тому хочемо від нього отримати більш чітку відповідь», – розповіла адвокат.