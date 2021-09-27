У Білорусі перевели до в’язниці громадянку Швейцарії, яка брала участь у протестах

Суд у білоруському Гомелі розглянув справу громадянки Швейцарії Наталії Герше і ухвалив рішення про її переведення з колонії до в’язниці. Суддя Микола Круподьоров розглядав справу на позасудовому засіданні у жіночій виправній колонії, де Наталя відбуває термін.

Наталія Герше перебуває за ґратами понад рік. Її затримали 19 вересня 2020 року після маршу жінок. У грудні її засудили до 2,5 року колонії суворого режиму за зірвану зі співробітника спецзагону міліції балаклаву.

Уродженка Орші відбуває тюремний термін у виправній колонії у Гомелі. Брат Наталії Герше Геннадій Касьян за останні чотири місяці отримав лише один лист від своєї сестри, в якому вона написала, що її цікавлять твори Солженіцина.

Під час ув’язнення Герше вже перебувала у слідчому ізоляторі та приміщенні камерного типу за відмову шити форму для силовиків.

Білоруська служба Радіо Свобода вказує, що Наталю Герше тричі переконували написати прохання про помилування до Олександра Лукашенка, але вона категорично відмовилася це зробити. Жінка не визнає своєї провини.