Колишній посол Білорусі в Словаччині Лещеня вийшов на свободу

Колишній посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня вийшов на свободу з ізолятора на вулиці Окрестіна в Мінську. Про це повідомила у фейсбуці його дочка Анастасія. Під арештом колишній посол провів майже 10 діб.

Лещеня перебуває в статусі підозрюваного, але через те, що він дав під підпискою про нерозголошення, дипломат не може розповісти, в якій справі.

Перед арештом удома у Лещені в місті Жодіно пройшли обшуки, після чого його забрали силовики. ЗМІ пов’язували обшуки з його діяльністю на віртуальному майданчику «Сход».

Ігор Лещеня – перший із білоруських послів, хто підтримав протести проти режиму Лукашенка. Крім нього, після президентських виборів через свою громадянську позицію МЗС Білорусі залишили ще кілька дипломатів. Павло Латушко і Лещеня були позбавлені дипломатичного рангу надзвичайних і повноважних послів.

Пізніше Лещеня очолив громадянську ініціативу «Сход» – цифровий майданчик, який дозволяє білорусам висувати і обирати своїх представників і представниць. Там також представлена мапа, розбита на віртуальні дільниці відповідно до адміністративного поділу Білорусі. Голосування відбувається за допомогою чат-ботів.

Обшуки 11 серпня відбулися ще у 20 делегатів «Сходу». 11 із них після допитів відпустили.