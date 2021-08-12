Колишнього посла Білорусі у Словаччині помістили в ізолятор на Окрестіно – волонтери

Колишній посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня перебуває в ізоляторі тимчасового утримання на Окрестіно. Про це повідомляють волонтери, які отримали список осіб, поміщених в ізолятор.

Напередодні у будинку Лещені в Жодіно пройшли обшуки, після чого його відвезли співробітники правоохоронних органів. ЗМІ пов’язували обшуки з його діяльністю на віртуальному майданчику «Сход». Офіційно не повідомляли, в рамках якої справи затримали колишнього посла.

Ігор Лещеня одним із перших підтримав учасників акцій проти фальсифікації результатів виборів і закликав покласти край насильству силовиків. Пізніше він подав заяву про відставку.

МЗС Білорусі позбавив його дипломатичного рангу надзвичайного і повноважного посла.

Пізніше Лещеня очолив громадянську ініціативу «Сход» – цифровий майданчик, який дозволяє народу Білорусі висувати і обирати своїх представників. Голосування відбувається за допомогою чат-ботів.

Обшуки 11 серпня відбулися ще у 20 делегатів «Сходу». Одинадцять з них після допитів відпустили.