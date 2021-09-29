У Києві та Львові вшанували пам’ять вбитого під час рейду КДБ білоруса

У Києві та Львові відбулися акції пам’яті 32-річного білоруса Андрія Зельцера, який загинув у Мінську 28 вересня, коли співробітники КДБ Білорусі намагалися вдертися до його помешкання.

Учасники акції у Львові запалили лампадки та тримали фотографію Зельцера, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Це був переломний момент 28 вересня. Білорус здійснив героїчний вчинок: взяв зброю і зробив те, що мав зробити чоловік – захищав свій дім. Сподіваюсь, цей вчинок стане для білоруського суспільства промовистим», – заяив Олексій Францкевич, керівник благодійної організації «Міжнародний волонтерський фонд «Наш дім».

Акція пам’яті Зельцера відбулася і в Києві, біля посольства Білорусі. Декілька десятків білорусів запалили лампадки, вони тримали фото вбитого і червоно-біло-червоні прапори, також вони скандували гасла проти Олександра Лукашенка.

Андрій Зельцер був одружений, мав сина. До 32-річчя він не дожив один тиждень. Він був співробітником EPAM Systems (американська ІТ-компанія, заснована в 1993 році, найбільший світовий виробник програмного забезпечення на замовлення).