У Білорусі високопоставленого чиновника Мін’юсту засудили до 2 років ув’язнення за участь у протестах

У середу, 5 жовтня, Фрунзенський суд Мінська засудив до двох років ув’язнення високопоставленого чиновника міністерства юстиції Білорусі за участь у протестах минулого року.

Полковника Олексія Сянкова визнали винним «в участі у публічних заходах, які грубо порушили громадський порядок та призвели до зупинки транспорту» у центрі Мінська у серпні 2020 року.

43-річного Сянкова заарештували на початку липня і звільнили з роботи у Слідчому комітеті.

Він заявляв про свою невинуватість.

У Суді Сянков заявив, що відвідав серпневий мітинг, щоб сфотографуватися, і не брав участь у зіткненнях між протестувальниками та силовиками у той день. Він додав, що його тоді супроводжував молодший брат Юрій. Юрія Сянкова заарештували у квітні і пізніше засудили до трьох років ув’язнення за аналогічними звинуваченнями та за «розпалювання соціальної ворожнечі у соцмережах».