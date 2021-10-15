У Польщі зник колишній студент, який виїхав з Білорусі через переслідування

Батько колишнього студента другого курсу Білоруського національного технічного університету Дениса Янковського Євген Янковський розповів білоруській службі Радіо Свобода, що його син не виходив на зв’язок із вечора 8 жовтня.

На початку жовтня Денис Янковський поїхав шукати орендоване житло у Кракові, де 4 жовтня розпочав навчання в Економічному університеті.

«Мій син перебував у Польщі з листопада минулого року. Виїхав після того, як його затримали на Студентському марші. Він відсидів 15 діб. І після цього ми вирішили, що йому терміново потрібно залишити країну», – сказав Янковський-старший.

За його словами, Денис після виїзду з Білорусі якийсь час перебував в Україні. Він приїхав до Варшави у січні. Згодом хлопець вступив на програму Каліновського. До липня він проходив мовні курси у Варшавському університеті, після чого вступив до Краківського економічного університету.

До еміграції Денис навчався в БНТУ на другому курсі за спеціальністю «Інтелектуальні системи та обладнання».

«У Варшаві Денис жив із друзями на знімній квартирі. У серпні-вересні він працював у кав’ярні барменом та офіціантом майже без вихідних, щоб більше заробити та поїхати на навчання. Кімнату в гуртожитку в Кракові йому не надали, хоча він подавав документи», – каже Янковський.

4 жовтня Денис поїхав шукати квартиру до Кракова. Вже 8 числа він припинив виходити на зв’язок із родиною та друзями.

«Щойно він туди поїхав, бувало, що зникав з соцмереж на кілька днів. Але в п’ятницю він написав, що в нього Інтернету не було, потім, що змінив SIM -карту. Словом, він сказав, що у нього все добре. Нам він тоді повідомив, що зупинився в хостелі в одномісному номері за 35 доларів зі сніданком», – розповів батько хлопця.

За словами родичів та друзів, Янковський не взяв із собою паспорт. Більшість речей залишив у Варшаві, поїхав лише з рюкзаком та телефоном. Він мав при собі «картку поляка», а необхідні документи для вступу вже привіз до Кракова.

Як розповів Янковський-старший, друзі його сина напередодні почали писати шукати його в соцмережах, тому що він перестав відповідати на дзвінки. Заяву на розшук може написати тільки близький родич, тому в поліції їм сказали лише, що серед затриманих його не було.

Зв’язуватися з представництвом Білорусі в Польщі батько хлопця не хоче, адже не вірить, що там зможуть допомогти. Відтак намагається передати заяву від свого імені до польської поліції, аби отримати інформацію принаймні з лікарень та моргів.

Польща, а також Литва та Латвія стали притулком для опозиціонерів та їхніх прихильників, які мусили виїхати з Білорусі через переслідування.