У Польщі відбулися масові акції за збереження країни в Євросоюзі

У Польщі тисячі людей увечері 10 жовтня протестували проти рішення Конституційного суду про пріоритет польської конституції над законодавством Євросоюзу. У Варшаві демонстранти зібралися на Замковій площі під гаслами «Ми залишаємося!», «Ми – Європа!»

Аналогічні акції відбулися в Гданську, Познані, Щецині, Кракові та деяких інших містах.

Конституційний суд Польщі раніше цього тижня ухвалив, що законодавство Польщі має верховенство над законодавством ЄС. Судді відзначили, що окремі положення законів Євросоюзу суперечать Конституції Польщі.

До проведення акцій протесту закликав колишній голова Ради ЄС, експрем’єр Польщі і лідер польської опозиції Дональд Туск. «Ми повинні врятувати Польщу, ніхто не зробить цього за нас», – написав він у твітері.