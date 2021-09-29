Польща заявила про рекордний наплив нелегальних мігрантів з Білорусі

Прикордонна служба Польщі за минулу добу зафіксувала 473 спроби незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі. Як передає «Польське радіо», з початку вересня прикордонники країни зафіксували майже 6 тисяч спроб незаконного перетину кордону.

Згідно з повідомленням, із 2 вересня в прикордонній зоні з Білоруссю діє надзвичайний стан, запроваджений на 30 днів. Він може бути продовжений іще на 60 днів.

Президент Польщі Анджей Дуда провів консультації з представниками Бюро національної безпеки, уряду та служб та повідомив, що підтримує пропозицію уряду про продовження надзвичайного стану та подасть цю пропозицію до Сейму.

Раніше президент Польщі Анжей Дуда заявив про міграційну кризу на кордоні з Білоруссю. За його словами, Польщі доводиться платити ціну за підтримку, яку вона надає білоруським громадянам в останні місяці. За його словами, відповіддю білоруської влади на цю допомогу «була небачена гібридна атака на кордоні Польщі, Латвії і Литви – трьох країн на східному фланзі НАТО і ЄС».

Білорусь продовжує чинити тиск на сусідні країни ЄС через потік мігрантів. Литва, Латвія та Польща запровадили надзвичайний стан у прилеглих до Білорусі регіонах.