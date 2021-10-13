У Білорусі порушили ще одну кримінальну справу проти Тихановської і Латушка

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу про «самовільне присвоєння звання або влади посадової особи» проти колишньої кандидатки в президенти країни Світлани Тихановської і члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Павла Латушка. Про це представник відомства повідомив в ефірі державного телеканалу «Білорусь 1».

За словами офіційного представника СК Сергія Кабаковича, Тихановська і Латушко «за погодженням з іншими учасниками змови створили псевдооргани державної влади, управлінь і представництв Республіки Білорусь за кордоном». Далі вони, як стверджує відомство, «продовжуючи свої злочинні дії», «вступили в переговори з іноземними державами і міжнародними організаціями».

Навесні Тихановську і Латушка внесли до списку причетних до терористичної діяльності.

У березні проти Тихановської і учасників ініціативи BYPOL Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу про підготовку теракту.

2 березня Слідчий комітет Білорусі повідомив, що передав до Генпрокуратури документи на екстрадицію Світлани Тихановської у справі про організацію масових заворушень і підготовки захоплення адміністративних будівель. Після цього представили опозиціонерки заявили, що вона ніколи не брала участь в розробці таких планів.

Проти Тихановської також порушені кримінальні справи за статтями «створення екстремістського формування або керівництво ним чи його структурним підрозділом» і «змова чи інші дії, вчинені з метою захоплення державної влади».

Світлана Тихановська – основна суперниця Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі 9 серпня – через кілька днів після голосування поїхала в Литву через тиск силовиків. 16 жовтня білоруська влада повідомила, що її оголосили в міждержавний розшук за статтею про заклики до заподіяння шкоди національній безпеці.

Павла Латушка звинувачують за такими статтями Кримінального кодексу Білорусі: змова з метою захоплення державної влади, створення екстремістського формування і заклики до дій на спричинення шкоди нацбезпеці.

У вересні минулого року Латушко був позбавлений дипломатичного рангу надзвичайного і повноважного посла «у зв’язку зі вчинками, що ганьблять державну (дипломатичну) службу».

Він був послом Білорусі в Польщі, у Франції, Іспанії і Португалії, обіймав посаду міністра культури. З 2019 року і до звільнення в серпні 2020 року був директором Національного академічного театру імені Янки Купали. У серпні Павло Латушко увійшов до складу президії Координаційної ради опозиції. Зараз він перебуває за кордоном.

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори, після яких було оголошено, нібито перемогу на них здобув на шостий термін поспіль тодішній президент Олександр Лукашенко. Цього оголошення широко не визнали на Заході, а також в Україні, де Лукашенкові відмовили в легітимності на новий президентський термін, їх також не визнає білоруська опозиція.



Натомість головну суперницю Лукашенка на тих виборах Світлану Тихановську, яка, за незалежними оцінками, якщо не перемогла в першому турі, то принаймні мала вийти з Лукашенком у другий, нині приймають на Заході на найвищих рівнях як визнану лідерку білоруської опозиції.