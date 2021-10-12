У Білорусі соратників Віктора Бабарика відпустили з СІЗО

У Білорусі з СІЗО вийшли близька подруга сім’ї експретендента на пост президента Віктора Бабарика Світлана Купрєєва, його друг Дмитро Карако, а також особистий помічник Дмитро Жердецький. Усі вони були затримані влітку минулого року після обшуків в «Белгазпромбанку». Як передає телеграм-канал Бабарика, звільненим змінили запобіжний захід і випустили з СІЗО. На яку міру запобіжний захід замінили поки невідомо.

«Вони перебувають вдома зі своїми близькими. Зв’язку з ними поки немає», – йдеться в повідомленні.

Світлана Купрєєва була затримана 15 червня 2020 року. Перед цим, 11 червня, в її в квартиру прийшли з обшуком, а саму Світлану без речей і змінного одягу відвезли співробітники Департаменту фінансових розслідувань. Увечері подрузі Світлани повідомили по телефону, що жінка затримана і буде перебувати в СІЗО КДБ.

Дмитра Карако затримали 18 червня 2020 року разом з Віктором Бабариком. І Купрєєвій, і Карако висунули звинувачення в «ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі».

6 липня Верховний суд Білорусі засудив колишнього голову «Белгазпромбанку» Віктора Бабарика до 14 років позбавлення волі. Його визнали винним за двома статтями Кримінального кодексу: одержання хабара в особливо великому розмірі і легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Він єдиний з восьми обвинувачених у справі «Белгазпромбанку» не визнав провину по всіх епізодах звинувачення.

У травні 2020 року Бабарико покинув пост глави «Белгазпромбанка» через рішення висуватися на пост президента Білорусі. Зареєструватися кандидатом він не зміг, оскільки проти нього порушили кримінальну справу і заарештували. На той момент він вважався головним суперником Олександоа Лукашенка. Євросоюз і Німеччина закликали владу в Мінську негайно звільнити Бабарика.