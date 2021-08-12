Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Лідерка білоруської опозиції Тихановська зустрінеться з міністром закордонних справ Норвегії

Світлана Тихановська на зустрічі з представниками білоруської діаспори, Лондон, 3 серпня 2021 року

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська 12 і 13 серпня планує провести зустрічі в Норвегії. Вона матиме переговори про ситуацію в Білорусі з Іне Еріксен Сорейде, яка очолює міністерство закордонних справ. Згодом вони разом проведуть пресконференцію.

Тихановська також зустрінеться з керівниками фракцій парламенту Норвегії, громадськими організаціями та білоруською діаспорою в цій країні, повідомив уряд Норвегії.

У лютому цього року Іна Еріксен Сорейде закликала білоруську владу звільнити всіх затриманих протестувальників проти фальсифікації виборів та припинити насильство з боку сил безпеки.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG