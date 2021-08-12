Лідерка білоруської опозиції Тихановська зустрінеться з міністром закордонних справ Норвегії

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська 12 і 13 серпня планує провести зустрічі в Норвегії. Вона матиме переговори про ситуацію в Білорусі з Іне Еріксен Сорейде, яка очолює міністерство закордонних справ. Згодом вони разом проведуть пресконференцію.

Тихановська також зустрінеться з керівниками фракцій парламенту Норвегії, громадськими організаціями та білоруською діаспорою в цій країні, повідомив уряд Норвегії.

У лютому цього року Іна Еріксен Сорейде закликала білоруську владу звільнити всіх затриманих протестувальників проти фальсифікації виборів та припинити насильство з боку сил безпеки.