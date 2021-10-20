Білоруські силовики знайшли в мережі Telegram «екстремістське формування»

МВС Білорусі визнало телеграм-канал і чат «Дружини народної самооборони» «екстремістським формуванням», повідомляє пресслужба відомства.

Канал «Дружини народної самооборони» переважно робить перепост матеріалів інших каналів, зокрема «Буслы ляцяць», який також визнаний в Білорусі «екстремістським формуванням».

Раніше в Білорусі запровадили кримінальну відповідальність за підписку на телеграм-канали та чати, визнані екстремістськими. Покарання за статтею про екстремізм передбачає до 7 років позбавлення волі. 12 жовтня білоруський уряд ухвалив постанову «Про заходи протидії екстремізму і реабілітації нацизму».

Пізніше високопосадовець білоруського МВС В’ячеслав Орловський уточнив: якщо канал визнаний екстремістським формуванням, то його передплатники «справді можуть стати фігурантами кримінальних справ».

«Екстремістськими» в Білорусі визнані понад 100 телеграм-каналів, їхні автори публікували інформацію про протести 2020 року і критикували дії влади. Серед них телеграм-канали Nexta Live, Nexta і його логотип, сатиричний канал Luxta, а також телеграм-канали «Білорусь головного мозку» і «МотолькоПомоги». У серпні 2020 року аналогічні дії вжиті проти каналів закритого владою новинного порталу TUT.BY і запущеного частиною його колишніх співробітників видання Zerkalo.io.

У вересні суд Центрального району Мінська визнав екстремістським гумористичний телеграм-канал «Чай з малиновим варенням». У нього майже 140 тисяч передплатників. У ньому публікувалися сатиричні та гумористичні картинки, жарти та оповідання. Під час протестів 2020 року в Білорусі канал висвітлював політичні події, викладав фото і відео з акцій.

З моменту оголошення про те, що за підписку на телеграм-канали та чати, визнані в країні екстремістськими, будуть притягати до кримінальної відповідальності, в Білорусі заборонили ще кілька джерел інформації у Telegram: зокрема, канал опонентки Олександра Лукашенка Світлани Тихановської та карту дворових телеграм-чатів.