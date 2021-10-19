Силовики Лукашенка пропонують позбавляти громадянства білорусів, які втекли від режиму

Голова підрозділу білоруського міністерства внутрішніх справ виступив з ініціативою позбавляти громадянства білорусів, які втекли від режиму Олександра Лукашенка. Його слова з інтерв’ю наводить газета «СБ. Беларусь сегодня». На це звернула увагу білоруська служба Радіо Свобода.

«Люди, які втекли з нашої країни, ненавидять її і тепер працюють в інтересах західних країн, не повинні мати права називатися білорусом», – заявив начальник відділу Головного управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією В’ячеслав Орловський. За його словами, ця норма має поширюватися не тільки на натуралізованих громадян, а й на громадян за народженням.

«Якщо вони відвернулися від країни, чому країна не може відвернутися від них? У результаті вони не зможуть вільно приїхати до Білорусі, не зможуть брати участь у виборчих процесах, суспільному та політичному житті держави», – сказав високопоставлений силовик.

10-та стаття білоруської конституції стверджує: «Ніхто не може бути позбавлений громадянства Республіки Білорусь».

Головне управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією білоруського МВС займається боротьбою з організованою злочинністю, тероризмом, корупцією в органах державної влади. Підрозділ активно брав участь у придушенні білоруських протестів і вже кілька разів виступав із жорсткими ініціативами, спрямованими проти опозиції.

Десятки тисяч білоруських громадян змушені були залишити країну після масових протестів, що відбулися після президентських виборів у серпні 2020 року. Тоді влада оголосила про перемогу на голосуванні чинного президента Олександра Лукашенка. Порушені тисячі кримінальних справ, понад 800 людей правозахисники вважають політичними ув’язненими.