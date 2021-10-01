Білорусь: Верховний суд ліквідував Білоруський Гельсінський комітет

Верховний суд Білорусі ліквідував Білоруський Гельсінський комітет, одну з останніх зареєстрованих правозахисних організацій у країні, пише білоруська служба Радіо Свобода.

Згідно із заявою Міністерства юстиції, за результатами слідчих дій у неназваній кримінальній справі до відомства надійшли документи на двох осіб, яким комітет нібито заплатив гонорари за «послуги з довгострокового спостереження за президентськими виборами 2020 року в Білорусі». На думку міністерства, це є «брутальним порушенням законодавства».

У Білоруському Гельсінському комітеті повідомляли, що не знають, про яку кримінальну справу йдеться і проти кого. Правозахисна організація не погодилася з доказами і підставами для позову, розповів виданню заступник керівника організації Гаррі Погоняйло. На його думку, ніяких порушень не було. Комітет просив відкласти розгляд справи у Верховному суді до завершення кримінальної справи, з якої були взяті матеріали. Однак суд ухвалив рішення про ліквідацію організації.

«Це політичне рішення, яке відповідає поточному тиску і переслідуванням, ліквідації структур громадянського суспільства і загальному політичному контексту в країні. Але ми продовжимо працювати над захистом прав людини. Білоруський Гельсінський комітет – занадто серйозний бренд, щоб втратити його через таке рішення, ми не можемо зупиняти нашу роботу в той час, коли це особливо необхідно», – заявив голова організації Олег Гулак.

Станом на 9 вересня, за даними правозахисного центру «Вясна», в Білорусі з липня 2021 року ліквідовано 135 неурядових організацій.