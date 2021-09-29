4 В одній із квартир, відповідно до заяв КДБ, у них вистрілив чоловік, що там перебував, в результаті чого співробітник Комітету держбезпеки був смертельно поранений. «У відповідь вогнем злочинець був знищений. Співробітник від отриманих ран помер», – повідомляє КДБ.