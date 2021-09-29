Під посольством Білорусі у Києві відбулася акція пам'яті Андрія Зельцера. 28 вересня у Мінську, столиці Білорусі, під час рейду квартирами був смертельно поранений співробітник КДБ. Силовики у відповідь відкрили вогонь і застрелили мешканця квартири – програміста Андрія Зельцера, повідомляє пресслужба відомства. Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу за п.10 ч.2 ст.139 (вбивство особи у зв’язку зі здійсненням ним службової діяльності).
На акцію у Києві, за підрахунками кореспондента Радіо Свобода, прийшло декілька десятків людей
На акцію у Києві, за підрахунками кореспондента Радіо Свобода, прийшло декілька десятків людей
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