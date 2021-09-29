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«Живе Білорусь!»: акція пам'яті Андрія Зельцера у Києві (фоторепортаж)

Під посольством Білорусі у Києві відбулася акція пам'яті Андрія Зельцера. 28 вересня у Мінську, столиці Білорусі, під час рейду квартирами був смертельно поранений співробітник КДБ. Силовики у відповідь відкрили вогонь і застрелили мешканця квартири – програміста Андрія Зельцера, повідомляє пресслужба відомства. Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу за п.10 ч.2 ст.139 (вбивство особи у зв’язку зі здійсненням ним службової діяльності).

На акцію у Києві, за підрахунками кореспондента Радіо Свобода, прийшло декілька десятків людей
Акція розпочалась о 19:00 біля Посольства Республіки Білорусь&nbsp;
1 Акція розпочалась о 19:00 біля Посольства Республіки Білорусь 
&laquo;Вчора в Мінську під час &laquo;отработки адресов&raquo; лукашенківськими КДБістами було вбито 32-річного айтішника Андрія Зельцера. Андрій чинив героїчний збройний спротив, вбивши при цьому одного з силовиків&raquo;, &ndash; повідомляють організатори акції
2 «Вчора в Мінську під час «отработки адресов» лукашенківськими КДБістами було вбито 32-річного айтішника Андрія Зельцера. Андрій чинив героїчний збройний спротив, вбивши при цьому одного з силовиків», – повідомляють організатори акції
У КДБ Білорусі повідомляли, що силовики проводили &laquo;відпрацювання адрес, в яких могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності&raquo;
3 У КДБ Білорусі повідомляли, що силовики проводили «відпрацювання адрес, в яких могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності»
В одній із квартир, відповідно до заяв КДБ, у них вистрілив чоловік, що там перебував, в результаті чого співробітник Комітету держбезпеки був смертельно поранений.&nbsp;&laquo;У відповідь вогнем злочинець був знищений. Співробітник від отриманих ран помер&raquo;, &ndash; повідомляє КДБ.
4 В одній із квартир, відповідно до заяв КДБ, у них вистрілив чоловік, що там перебував, в результаті чого співробітник Комітету держбезпеки був смертельно поранений. «У відповідь вогнем злочинець був знищений. Співробітник від отриманих ран помер», – повідомляє КДБ.
Чоловіка, який стріляв, згодом індентифікували як білоруського програміста Андрія Зельцера
5 Чоловіка, який стріляв, згодом індентифікували як білоруського програміста Андрія Зельцера
За інформацією джерела телеканалу &laquo;Настоящее время&raquo;, у якого є доступ до паспортних даних громадян Білорусі, Андрію Зельцеру &ndash; був 31 рік, він був одружений
6 За інформацією джерела телеканалу «Настоящее время», у якого є доступ до паспортних даних громадян Білорусі, Андрію Зельцеру – був 31 рік, він був одружений
У Зельцера є син, згідно з даними джерела телеканалу &laquo;Настоящее время&raquo;, він народився у 2012 році
7 У Зельцера є син, згідно з даними джерела телеканалу «Настоящее время», він народився у 2012 році
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Відомо також, що він захоплювався тріатлоном, а в 2020 році брав участь у змаганнях з цього виду спорту в Мінську. На сайті заходу&nbsp;є його фото
9 Відомо також, що він захоплювався тріатлоном, а в 2020 році брав участь у змаганнях з цього виду спорту в Мінську. На сайті заходу є його фото
Про загиблого співробітника КДБ майже нічого не відомо.&nbsp;Пізніше Слідчий комітет Білорусі&nbsp;повідомив, що загиблий співробітник &ndash; 1990 року народження, у нього залишилися дружина і малолітня дитина.
10 Про загиблого співробітника КДБ майже нічого не відомо. Пізніше Слідчий комітет Білорусі повідомив, що загиблий співробітник – 1990 року народження, у нього залишилися дружина і малолітня дитина.
&laquo;Наша нива&raquo;&nbsp;поговорила&nbsp;з тещею Андрія Зельцера, та розповіла, що її дочка, дружина Андрія, перебуває в ізоляторі на Окрестіна
11 «Наша нива» поговорила з тещею Андрія Зельцера, та розповіла, що її дочка, дружина Андрія, перебуває в ізоляторі на Окрестіна
Про подію батьки дівчини дізналися, коли їм зателефонували з гімназії і попросили забрати онука
12 Про подію батьки дівчини дізналися, коли їм зателефонували з гімназії і попросили забрати онука
Пізніше в СК&nbsp;повідомили, що 40-річна дружина Зельцера &laquo;проводила відеозйомку&raquo; і &laquo;сприяла вчиненню злочину&raquo;. Її затримали за підозрою в співучасті у вбивстві співробітника КДБ
13 Пізніше в СК повідомили, що 40-річна дружина Зельцера «проводила відеозйомку» і «сприяла вчиненню злочину». Її затримали за підозрою в співучасті у вбивстві співробітника КДБ
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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