Перший вбитий силовик у Білорусі: чи переходять білоруси до силового спротиву?

600 політичних в’язнів, 27 поневолених журналістів, загибель 9 людей у зв'язку з протестами і, за висловом Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, «тяжкі та систематичні катування і зґвалтування людей». Це Білорусь через понад рік боротьби із режимом Олександра Лукашенка. Однак зараз протистояння перейшло нову межу: у перестрілці 28 вересня загинув співробітник «Альфи» КДБ офіцер Дмитро Федосюк. КДБісти ломилися до житла мінчанина Андрія Зельцера, співробітника IT-компанії Epam Systems, й він (за версією білоруських держорганів, це не доведено) убив з рушниці одного з нападників – та був застрелений. Що означає ця перша смерть співробітника білоруських силових органів?

«Білоруське суспільство радикально розколоте на прихильників Лукашенка та противників, при чому противників більше. Прибічники підтримують дії КДБ, противники засуджують та співчувають Андрію Зельцеру. Дискусія про те, чи потрібно чинити силовий спротив насильству зі сторони силовиків, продовжується у білоруських соцмережах. У будь-якому разі ця ситуація поглибила внутрішьобілоруський розкол», – міркує в ефірі Радіо Донбас.Реалії білоруський політолог Валерій Карбалевич.

Необхідно звернути увагу, що до відео, опублікованого державними каналами Білорусі, в експертів є багато питань. Ексміліціонери припускають, що частково воно є навіть постановкою: принаймні, там точно відсутні важливі моменти перестрілки.

«Ми бачимо, що холодна громадянська війна переходить у гарячу фазу. Рано чи пізно це повинно було статися, бо напруга наростала. Силові структури здійснюють репресії, і беззаконня з їхнього боку натрапило на беззаконня з боку їхніх жертв», – каже Карбалевич.

«Я запитувала білоруських колег-правозахисників, чи вдалося режиму задушити сплеск громадянської активності, який виражався у видимих масових акціях, які тривали тижнями? Білоруські колеги мені сказали, що ні. На їхню думку, ця енергія зараз затиснена й чекає моменту для виходу. Чи буде саме це цим моментом – побачимо дуже скоро», – вважає голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

Про те, чи стає Білорусь Лукашенка схожою на ОРДЛО, та чому західні демократії не можуть захистити від жорстокості людей в Білорусі та на окупованих територіях Донбасу, – в ефірі Радіо Донбас.Реалії:

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