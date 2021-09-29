КДБ Білорусі повідомляє про смерть свого співробітника і жителя Мінська під час рейду

Білоруський Комітет державної безпеки (КДБ) повідомляє, що один із його офіцерів та житель Мінська загинули в стрілянині під час рейду 28 вересня.

В офіційному повідомленні вжите означення «терорист» – цей термін білоруські силовики часто вживають для опису протестувальників, які виступають проти режиму авторитарного правителя Олександра Лукашенка.

«Під час спеціальних заходів щодо перевірки адрес, де могли бути знайдені особи, причетні до терористичної діяльності, надзвичайно небезпечна особа відкрила вогонь по правоохоронцях з однієї із квартир, що призвело до смертельного поранення співробітника Комітету державної безпеки», – вказано в повідомленні КДБ Білорусі.

У ньому також вказується, що нападника вбили співробітники служби безпеки.

Радіо Свобода не має можливості самостійно перевірити правдивість заяви чи імовірних кадрів інциденту, які транслювалися на білоруському державному телебаченні. Кілька людей вказують на наявні, на їхню думку, суперечності у відеоматеріалах, що викликає сумнів у офіційній версії інциденту.

Радник білоруської опозиційної лідерки Світлани Тихановської Франак Вячорка повідомив у твітері, що вбитий чоловік був співробітником ІТ-компанії компанії-виробника програмного забезпечення EPAM Systems, головний офіс якої розташований у США.