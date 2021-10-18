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Посол Франції залишив Мінськ на вимогу білоруського МЗС

На початку жовтня посол закликав скасувати смертну кару в Білорусі

Посол Франції у Мінську залишив Білорусь у неділю, 17 жовтня. Про це повідомляє AFP.

Від’їзду Ніколя де Лакоста вимагало міністерство закордонних справ Білорусі. З чим саме це пов’язано, невідомо.

Офіційна заява білоруського МЗС очікується в понеділок.

Де Лакост попрощався зі співробітниками посольства і записав відеозвернення до народу Білорусі.

На початку жовтня посол закликав скасувати смертну кару в Білорусі. За його словами, Франція вітала б рішення Мінська про перегляд законодавства щодо страт, або хоча б на першому етапі про запровадження мораторію на її застосування.

За даними білоруських ЗМІ, де Лакост, який став послом у 2020 році, так і не вручив вірчі грамоти Олександру Лукашенку, якого Євросоюз не визнає законно обраним президентом країни. Їх копії французький дипломат передав міністру закордонних справ Білорусі Володимиру Макею.

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