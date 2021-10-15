У Білорусі визнали екстремістським канал Світлани Тихановської в мережі Telegram

Суд у Мінську визнав екстремістським телеграм-канал колишньої кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської, повідомляє підрозділ білоруської міліції, який відповідає за боротьбу з організованою злочинністю і корупцією.

«Зберігання екстремістських матеріалів, а так само підписка на Telegram-канали та чати, визнані екстремістськими, тягне за собою відповідальність», – ідеться в повідомленні.

МВС раніше заявило, що планує притягати білорусів до кримінальної відповідальності за підписку на телеграм-канали та чати, визнані екстремістськими. Покарання за статтею про екстремізм передбачає до 7 років позбавлення волі. Відповідну постанову 12 жовтня схвалив білоруський уряд.

У МВС заявили, що вже виявили людей, які є адміністраторами і найбільш активними підписниками таких телеграм-каналів і чатів. «Екстремістськими» в Білорусі визнані понад 100 телеграм-каналів, їхні автори публікували інформацію про протести 2020 року і критикували владу.

Світлана Тихановська була основною суперницею Лукашенка на виборах президента 9 серпня, але після голосування виїхала до Литви через тиск силовиків. 16 жовтня білоруська влада повідомила, що Тихановська оголошена в міждержавний розшук. Проти неї в Білорусі поршено кілька кримінальних справ. На телеграм-канал Тихановської підписана понад 101 тисяча людей.