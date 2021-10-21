ЄСПЛ заборонив Москві видавати учасника протестів Вадима Дубойського режиму Лукашенка

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) заборонив Росії екстрадувати 31-річного жителя Бреста Вадима Дубойського, якого в Білорусі звинувачують за статтею про участь у масових заворушеннях, повідомляє видання Naviny.by з посиланням на сестру чоловіка.

20 жовтня за скаргою адвоката Дубойського ЄСПЛ ухвалив рішення про заборону на екстрадицію, оскільки погодився з аргументами захисту про переслідування і можливі тортури обвинуваченого. Зараз Дубойський перебуває в Бєлгородському СІЗО в Росії.

Розгляд скарги адвоката на видачу брестчанина Білорусі відбудеться 21 жовтня в першому апеляційному суді Москви.

22 вересня Росія розпочала екстрадицію Вадима Дубойського, але адвокат встиг зупинити цей процес.

Дубойського затримали в серпні 2020 року, на наступний день після акції в Бресті. Його тримали три доби в гаражах біля так званого Будинку правосуддя, разом з ним було ще семеро людей. Усіх били впродовж цього часу, а після змусили підписати документ, що вони не мають претензій: обіцяли, що якщо не підпише, «залишиться тут ще надовго».

Коли Дубойський отримав довідку про забиття, його затримали і відвезли до Слідчого комітету. Після тижня в ізоляторі тимчасового тримання йому дали підписку про невиїзд.

У середині осені 2020 року Вадим поїхав до Москви. Незабаром вирішив перейти кордон із Україною. Але в квітні 2021 року його затримали російські прикордонники через незаконний перетин кордону в Бєлгородській області.