У Білорусі скасували обов’язковий масковий режим

Міністерство охорони здоров’я Білорусі скасувало обов’язковий масковий режим, який діяв у країні з 9 жовтня, йдеться в новій постанові відомства, опублікованій на правовому інтернет-порталі.

Згідно з документом від 20 жовтня, з санітарних норм і правил, запроваджених 9 жовтня, вилучають пункт 41, який зобов’язує людей носити маски і дотримуватися соціальної дистанції в приміщеннях. Також цей пункт зобов’язував використовувати засоби захисту органів дихання пасажирів транспорту і водіїв таксі.

Раніше Олександр Лукашенко розкритикував масковий режим в Білорусі і зажадав «не знущатися над людьми». Також він скасував штрафи за відсутність масок у громадських місцях.

При цьому в країні не стихає пандемія COVID-19. МОЗ Білорусі через поширення в країні коронавірусу призупинив надання планової медичної допомоги, до цього відомство тимчасово зупинило проведення профілактичних медичних оглядів. Лікарі розповідають, що відділення переповнені пацієнтами з COVID-19.

Тільки за останню добу, навіть за офіційною статистикою, до якої з недовірою ставляться в суспільстві, в Білорусі було зафіксовано 2 097 випадків COVID-19, 17 людей померли. Багато білорусів скаржаться на те, що в країні складно зробити тест на COVID-19, а до хворих пацієнтів не приходять додому лікарі.