МВС Німеччини закликає ЄС вжити заходів щодо потоку мігрантів із Білорусі 

Німеччина закликала Європейський союз вжити заходів, щоб допомогти Польщі захистити свій кордон із Білоруссю та зупинити потік мігрантів, які незаконно перетинають країну з Білорусі.

«Польща чи Німеччина не можуть впоратися з цим наодинці», – сказав в.о. міністра внутрішніх справ Хорст Зеєхофер газеті Bild 9 листопада.

Він наголосив на необхідності допомогти польському уряду захистити свій зовнішній кордон.

«Фактично це буде завданням Європейської комісії. Зараз я закликаю їх вжити заходів», – сказав міністр.

Держдепартамент США закликав Білорусь «негайно припинити свою кампанію щодо організації та примусу потоків нелегальних мігрантів через її кордони до Європи».

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Прессекретар Нед Прайс також висловив стурбованість з приводу «тривожних зображень та повідомлень», що надходять із білорусько-польського кордону. Виступаючи на брифінгу, він підкреслив, що Сполучені Штати рішуче засуджують «політичну експлуатацію та примушення вразливих людей, а також бездушне та нелюдське сприяння режиму незаконних міграційних потоків через свої кордони».

У польському уряді 8 листопада повідомили, що наразі біля кордону Білорусі з Польщею перебувають близько 3-4 тисяч мігрантів, і ще тисячі готові піти за ними.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак написав у твітері, що на кордоні розмістили понад 12 тисяч військових.

ЄС звинувачує білоруського лідера Олександра Лукашенка в тому, що він перекидає мігрантів із Близького Сходу та Африки до Мінська, а потім відправляє їх до ЄС пішки – у відповідь на санкції, запроваджені Брюсселем у зв’язку із придушенням опозиції його режимом. Лукашенко відкидає звинувачення. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала держави-члени запровадити нові санкції проти Білорусі через потоки мігрантів.

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Польща вже запровадила надзвичайний стан на кордоні, почепила колючий дріт та збільшила кількість військових та правоохоронців. Законодавці також схвалили будівництво стіни вартістю 407 мільйонів доларів на східному кордоні.

У Німеччині також останніми місяцями спостерігається зростання мігрантів, які в’їжджають з Білорусі через Польщу, і Берлін відреагував на це посиленням прикордонного контролю та розгортанням додаткових сил поліції. Німеччина готова запропонувати Польщі підтримку силовиками, якщо Польща забажає, повідомило німецьке МВС.