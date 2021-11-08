Учасник штурму Капітолію США просить притулку в Білорусі – «Білтелерадіокомпанія»

Державний білоруський мовець «Білтелерадіокомпанія» оприлюднив інтерв’ю з громадянином Сполучених Штатів Еваном Ньюманном, який, за її даними, просить політичного притулку через свою участь у заворушеннях біля будівлі Капітолію у Вашингтоні в січні цього року.

В інтерв’ю каналу «Білорусь 1», який входить до структури державної компанії, Ньюманн заявив, що втік до Європи за порадою свого адвоката після того, як йому висунули шість звинувачень.

За словами американця, він деякий час перебував у Швейцарії та Італії, а потім на чотири місяці поїхав в Україну.

У середині серпня Ньюманна затримали білоруські прикордонники за незаконний перетин кордону з території України.

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Як пояснив американець, він вирішив утекти до Білорусі і попросити там політичного притулку після того, як до нього почали проявляти інтерес українські безпекові структури. Державна прикордонна служба України та Служба безпеки України наразі не коментували ситуацію публічно.

Чоловіку з Каліфорнії висувають шість федеральних звинувачень за участь у січневих заворушеннях у Капітолії, в яких брали участь прихильники колишнього президента Дональда Трампа, які перервали засвідчення перемоги Джо Байдена на президентських виборах.

В інтерв’ю білоруському каналу Нойман відкинув звинувачення, назвавши їх «політичним переслідуванням».