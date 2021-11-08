Минуло 500 днів від затримання у Білорусі журналіста Радіо Свобода Ігоря Лосика

500 днів від затримання в Білорусі блогера, медіаконсультанта Радіо Свобода Ігоря Лосика минуло 7 листопада. З цього приводу президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай виступив із заявою.

«Ігор був викрадений з дому 25 червня 2020 року і протягом 500 днів піддається нелюдському та несправедливому поводженню. Олександр Лукашенко та його уряд побоюються публічної відповідальності, яку у демократичних державах забезпечують вільні ЗМІ. Білоруська влада має покласти край цій несправедливості та негайно звільнити Ігоря – і всіх журналістів, яких вони ув’язнили, – щоб Ігор міг возз’єднатися зі своєю дружиною та маленькою дитиною», – наголосив Джеймі Флай.

Ігоря Лосика заарештували 25 червня 2020 року, йому загрожує до 12 років в’язниці – чоловіка звинувачують у розпалюванні соціальної ворожнечі та організації масових заворушень. Чотиримісячний закритий судовий розгляд нині перебуває на двотижневій перерві, оскільки Лосик та п’ятеро інших обвинувачених готуються відповісти на звинувачення, які багато хто вважає, сфабрикованими білоруською владою. Вирок у справі очікується до кінця листопада.

Після арешту Лосик зіткнувся з серйозним фізичним та психологічним тиском, включаючи два виснажливі голодування. Йому дозволили побачитися з дружиною лише один раз за весь час його арешту, і взагалі відмовили у будь-яких побаченнях, зокрема і з батьками та маленькою дочкою. Тюремна влада також намагалася вплинути на психічний стан Лосика під час утримання під вартою, часто переводячи його в інші камери та відмовляючи у поштових послугах протягом тривалих періодів часу.

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Дружина Лосика, Дар’я, 20 жовтня поспілкувалася телефоном зі спеціальним посланцем США в Білорусі Джулі Фішер, а перед тим зустрічалася з представниками Європейського союзу. Дипломати країни Заходу неодноразово закликали звільнити Ігоря Лосика.