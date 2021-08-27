США: Конгрес просить соцмережі надати повідомлення, пов’язані зі штурмом Капітолія

Комітет Конгресу Сполучених Штатів із питань розслідування нападу 6 січня на Капітолій попросив великі компанії-власниці соціальних мереж, в тому числі Facebook, Twitter та Google Alphabet, передати записи повідомлень, пов’язаних із нападом прихильників Дональда Трампа. Про це комітет повідомив 27 серпня.

Спеціальний комітет Палати представників попросив 15 компаній надати дані, пов’язані з подіями 6 січня та за кілька днів до нього, в тому числі поширення дезінформації та спроби припинити сертифікацію виборів президента Джо Байдена. Такі вимоги також висувалися до сайтів 4chan та 8kun.

Як повідомляє агентство Reuters, Twitter відмовився коментувати це звернення. TikTok та Parler не відповіли одразу на запити журналістів щодо коментарів. Коментарі інших компаній не вдалося отримати. Facebook, Snap, Google і Reddit підтвердили, що отримали запит, і сказали, що компанії працюватимуть з комітетом.

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У своїй заяві соцмережа Gab заявила, що отримала лист від комітету, додавши, що видалила акаунти, «які прагнули поширити ворожнечу і страх» напередодні інавгурації.

Комітет шукає записи за період після весни 2020 року, в тому числі дані про зміни політики компаній, якщо такі були, спрямовані на протидію поширенню неправдивої інформації в інтернеті.

У липні 2021 року Комітет Конгресу США з розслідування штурму Капітолію 6 січня провів свої перші слухання.

6 січня після мітингу біля Білого дому за участю тодішнього президента Дональда Трампа кілька сотень протестувальників увірвалися в приміщення Конгресу в спробі запобігти сертифікації законодавцями результатів президентських виборів, на яких здобув перемогу Джо Байден.

Майже 600 особам висунули обвинувачення у кримінальних справах, пов’язаних зі штурмом Капітолію, внаслідок якого загинули щонайменше п’ятеро людей.

Через кілька днів Палата представників оголосила імпічмент Трампу за звинуваченням у підбурюванні до заколоту, проте він був виправданий Сенатом. Це був другий імпічмент президента Трампа.