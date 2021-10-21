Трамп анонсував створення власної соціальної мережі під назвою «Правда»

Колишній президент США Дональд Трамп заявив про намір створити власну соціальну мережу. З січня цього року акаунти ексочільника Білого дому у більшості соцмереж заблоковані.

За повідомленням корпорації Trump Media & Technology Group, що об’єднує медіаактиви Трампа, соцмережа називатиметься TRUTH («Правда»).

Запуск в тестовому режимі для запрошених учасників повинен відбутися вже в листопаді, а для інших користувачів соцмережа повинна запрацювати на початку наступного року.

Як мовиться у повідомленні від імені Трампа, мета створення соцмережі – протистояння великим технологічним компаніям, які раніше заблокували акаунти колишнього президента.

Колишній президент США Дональд Трамп раніше попросив федерального суддю змусити компанію Twitter відновити його обліковий запис, який ця соцмережа заблокувала після січневого штурму Капітолія Сполучених Штатів.

У своєму запиті 1 жовтня, поданому до федерального суду США у Флориді, адвокати Трампа стверджують, що депутати Конгресу «змусили» Twitter видалити його акаунт.

Рішення Twitter, яке передувало схожим крокам інших соціальних мереж, було ухвалене після того, як прихильники Трампа зіткнулися з поліцією, а потім 6 січня проникли в будівлю Капітолію США, частково її пограбувавши та погрожуючи конгресменам.

Напад стався під час засідання Конгресу, на якому мали офіційно засвідчити перемогу Джо Байдена над Трампом на президентських виборах двома місяцями раніше.

За кілька годин до нападу Трамп виступив перед великим натовпом неподалік від Капітолію, де закликав своїх прихильників «запекло битися». Він прямо не закликав до штурму Капітолію.

До блокування твітер-акаунт Трампа мав понад 88 мільйонів підписників. Він використовував його як свій рупор у соціальних мережах.

Постійна заборона Трампа на Twitter викликала дискусії серед прихильників і навіть критиків експрезидента, які стверджують, що це підкреслює силу, яку американські технологічні компанії мають над публічним дискурсом.