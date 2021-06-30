1 липня компанії Трампа можуть висунути обвинувачення в ухиленні від сплати податків – WSJ

Окружна прокуратура Манхеттена 1 липня може висунути звинувачення компанії Дональда Трампа The Trump Organization та її фінансовому директору Аллену Вайсельбергу в ухиленні від сплати податків, про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

За словами адвоката Трампа, самому експрезиденту звинувачення висувати не будуть.

Як пише видання, Вайсельберг відхилив спроби прокурорів заручитися його співпрацею.

Протягом кількох місяців окружна прокуратура Манхеттена та генеральна прокуратура штату Нью-Йорк розслідували, чи Вайсельберг та інші співробітники незаконно уникали сплати податків на пільги, такі як автомобілі, квартири та навчання в приватних школах, які вони отримували від компанії Trump, повідомляє WSJ.

Дональд Трамп та представники компанії поки не коментували цієї інформації.

У лютому у своїй першій великій промові з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена Трамп натякнув на можливе висування кандидатом у президенти в 2024 році, а також розвіяв чутки, що планує створити нову партію.