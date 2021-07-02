Звинувачення можуть зашкодити репутації «Організації Трампа» й її добробутові

Прокурори Нью-Йорка звинуватили 1 липня «Організацію Трампа», компанію, якою володіє колишній президент США Дональд Трамп, у здійсненні 15-річної «схеми з метою обманути» уряд, і заявили, що організація надавала своєму керівному складові готівку, оплачувала навчання дітей у приватних школах і надавала розкішні автомобілі й не повідомляла про цей дохід податкові служби, пише журналіст Роб Гарвер у статті для «Голосу Америки».

Водночас прокурори звинуватили фінансового керівника компанії. 73-річного Аллена Вайсселберґа, за 15 пунктами, включаючи крадіжку у великих обсягах і податкове шахрайство. Як Вайсселберг, так і «Організація Трампа» заявили про свою невинуватість і намір спростувати звинувачення в суді.

«Це була масштабна і зухвала схема незаконних виплат», – заявив юрист прокуратури округу Мангеттен, представлюячи справу в суді Нью-Йорка в Мангеттені.

Адвокати «Організації Трампа» заявили, що переслідування є політизованим. «На наш погляд, цю справу було розпочато, бо ім‘я компанії містить прізвище Трампа… Цей випадок свідчить, що для місцевих прокурорів відкрито сезон полювання, щоб спрямовувати дії проти федеральних політичних опонентів і супротивників», – зокрема, мовиться в заяві компанії.

Небезпека для компанії Трампа

«Декілька факторів» спонукали до винесення звинувачень проти компанії, каже Данья Перрі, колишня заступниця прокурора Нью-Йорка: «Значним є те, про що говорять юристи Трампа, – це ризик супутніх наслідків».

Подекуди навіть просто винесення звинувачень достатньо, щоб компанія оголосила про банкрутство, бо клієнти і кредитори зважують ризик роботи з організацією, яку звинувачують у кримінальних порушеннях.

«Серйозні наслідки»

Підприємство, проти якого висунуто звинувачення, може зіткнутись із «серйозними наслідками» для продовження роботи, каже Міріам Беєр, професорка Бруклінської правової школи.

«Особливо це стосується регульованих галузей, де є правила, які фактично змушують компанії казати: «Я не можу вести з вами бізнес», – додала вона.

Можливо більше звинувачень

Звинувачення, подані на 25 сторінках 1 липня, чітко вказують, що Вайсселберґ був не єдиним співробітником «Організації Трампа», який отримував виплати, які, на думку прокурорів, є незаконними.

Серед правників поширена думка, що рішення винести звинувачення проти Вайсселберґа є спробою переконати його надати свідчення стовно можливих порушень із боку колишнього президента, бо така практика застосовується в інших справах.

«Якщо це трапиться і він буде співпрацювати, гадаю, ми можемо очікувати на ширші звинувачення. Але цього ще немає», – каже Перрі.

Реакція Трампа

Колишній президент, його компанія і юристи, що представляють обвинувачених, засудили справу як політизовану. Головний прокурор справи, окружний прокурор Сайрус Венс є членом Демократичної партії, як і прокурор штату Нью-Йорк Летіша Джеймс.

Трамп заявив у четвер: «Політичне полювання на відьом лівими радикалами від Демократичної партії триває, і Нью-Йорк перебрав завдання. Це розділяє країну як ніколи раніше!»

Встановлюйте оновлений застосунок Радіо Свобода на смартфони і планшети на платформах iOS і Android.