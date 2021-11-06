Медіа: Ірак закриває два консульства Білорусі на своїй території

Влада Іраку вирішила закрити два почесних консульства Білорусі. Про це повідомило видання Zerkalo.io з посиланням на почесного консула Білорусі в Ербілі Фуада Хамада.

За його словами, це пов’язано з міграційною кризою на кордоні Білорусі з Європейським Союзом. Водночас Хамад зазначив, що почесні консультації не мають повноважень на видачу віз.

За словами дипломата, на виконання рішення іракського уряду припиняють роботу офіси в Багдаді (столиці Іраку) та Ербілі (столиці Іракського Курдистану).

Курдська газета Rojnews опублікувала відео, на якому видно, як опускають офіційний прапор Білорусі. Повідомляється, що це сталося в місті Ербіль.

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Наприкінці жовтня німецька влада домовилася з іракською владою про призупинення низки авіарейсів з Іраку до Білорусі. Щоб зупинити потік мігрантів до Німеччини через «білоруський транзит», уряд Німеччини веде переговори з авіакомпаніями, що здійснюють рейси до Мінська, а також із країнами відправлення.

ЄС звинувачує білоруського лідера Олександра Лукашенка в тому, що той привозить мігрантів і направляє їх до кордонів блоку, щоби помститися Брюсселю за санкції, запроваджені через придушення опозиції, громадянського суспільства та незалежних медіа після президентських виборів 2020 року. Більшість цих мігрантів – вихідці з Іраку.