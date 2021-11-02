До Німеччини у жовтні через Польщу з Білорусі в’їхали понад 5 тисяч мігрантів

У Німеччину в жовтні через Польщу з Білорусі незаконно в’їхали 5285 мігрантів, повідомляє федеральна поліція країни.

Поліцейські лише за минулі вихідні затримали на кордоні з Польщею 597 мігрантів: переважно це громадяни Іраку – 391 людина, Сирії – 62, Ірану – 52 й Афганістану – 51. У паспортах біженців були білоруські візи чи штампи про перетин білоруського кордону.

Шість із 597 затриманих осіб мали позитивний результат на COVID-19.

Німецька поліція також розпочала розслідування щодо 18 провідників.

Всього від початку року в Німеччині затримали 7832 мігрантів, які потрапили в країну з Білорусі.

Із різким зростанням потоку мігрантів цього року зіткнулися Литва, потім Латвія, Польща і Німеччина.

ЄС звинувачує білоруського лідера Олександра Лукашенка в тому, що той привозить мігрантів і направляє їх до кордонів блоку, щоби помститися Брюсселю за санкції, запроваджені через придушення опозиції, громадянського суспільства та незалежних ЗМІ після президентських виборів 2020 року.

Німецька влада обговорює запровадження прикордонних патрулів усередині ЄС, а біженці скаржаться на жорстоке поводження з боку прикордонників.

Після того, як ЄС і західні союзники запровадили додаткові санкції проти режиму Лукашенка, той заявив, що Білорусь більше не буде зупиняти потік мігрантів в ЄС.