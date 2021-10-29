Польща: депутати схвалили будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Польські законодавці схвалили будівництво стіни на східному кордоні з Білоруссю вартістю 407 мільйонів доларів як подальший крок, спрямований на припинення потоку нелегальних мігрантів, здебільшого з країн Близького Сходу та Африки.

Президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв підписати закон, ухвалений парламентом 29 жовтня, що дозволяє будівництво стіни завдовжки 100 кілометрів на кордоні.

ЄС звинувачує білоруського лідера Олександра Лукашенка в тому, що той привозить мігрантів і направляє їх до кордонів блоку, аби помститися Брюсселю за санкції, запроваджені через придушення опозиції, громадянського суспільства та незалежних ЗМІ після президентських виборів 2020 року.

Раніше цього тижня Польща оголосила про плани збільшити кількість військових та охоронців на кордоні з Білоруссю. Німеччина також заявила, що направила на польський кордон сотні додаткових поліцейських, щоб допомогти впоратися з нещодавнім напливом мігрантів, більшість із яких прибувають через Білорусь.

Варшава вже оголосила надзвичайний стан і поставила паркан із колючого дроту.

З початку року понад 23 тисячі мігрантів намагалися перетнути польсько-білоруський кордон.

У Литві та Латвії останніми місяцями також спостерігається сплеск нелегальних мігрантів.