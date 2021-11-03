МВС Білорусі визнало «екстремістським формуванням» телеканал «Белсат»

Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало «екстремістським формуванням» телеканал «Белсат». Як повідомило відомство в офіційному Telegram-каналі, «екстремістським формуванням» визнано «групу громадян, об’єднаних за допомогою інтернет-ресурсів» «Белсату».

Раніше суд у Мінську заарештував на 15 діб представницю телеканалу «Белсат» у Білорусі Ірину Славникову та її чоловіка Олександра Лойка за репости на їхніх сторінках у фейсбуці матеріалів «Белсату».

Їм інкримінували «поширення, виготовлення, зберігання, перевезення інформаційної продукції, що містить заклики до екстремістської діяльності або пропагує таку діяльність».

«Белсат» – супутниковий телеканал, створений на підставі договору МЗС Польщі та TVP (Польського громадського телебачення) у 2007 році. Мовить переважно білоруською мовою, окремі передачі та інтерв’ю виходять російською. Канал активно висвітлює протести у Білорусі, за це багатьох журналістів телеканалу неодноразово судили та заарештовували. Торік журналістів «Белсату» затримували 162 рази, часто з вилученням техніки.

У липні 2021 року інформаційні ресурси телеканалу «Белсат» – його сайт та сторінки у соцмережах були визнані екстремістськими.

«Екстремістськими» у Білорусі визнано понад 100 телеграм-каналів, їхні автори публікували інформацію про протести 2020 року та критикували дії влади.

15 жовтня МВС Білорусі заявило, що збирається притягувати до відповідальності «адміністраторів та найбільш активних передплатників» телеграм-каналів, які є «екстремістським формуванням».

Нове формулювання означає, що за підписку на «екстремістське формування» людина визнаватиметься білоруськими силовиками членом такого формування і може бути притягнута до кримінальної відповідальності.