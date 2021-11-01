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У Польщі зафіксували понад 700 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі

Рекордна кількість спроб нелегальних мігрантів потрапити до Польщі з Білорусі зафіксована 10 жовтня – 739

Польські прикордонники за 24 години зафіксували 727 спроб незаконного перетину кордону Польщі з Білоруссю, повідомила прикордонна служба 31 жовтня.

Прикордонники затримали чотирьох іноземців – громадян Іраку, повідомило Польське радіо з посиланням на прикордонну службу. Також 51 іноземець отримав рішення негайно залишити Польщу.

Рекордна кількість спроб нелегальних мігрантів потрапити до Польщі з Білорусі зафіксована 10 жовтня – 739.

Польща, Литва та Латвія заявляють, що міграційна криза на кордоні є результатом організованої діяльності білоруської влади, яка таким чином прагне дестабілізувати ситуацію в ЄС.

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