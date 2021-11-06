Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

«Путін перетворює Білорусь на Абхазію» – Віталій Портников

Під час акції протесту проти інтеграції Білорусі і Росії. Мінськ, 7 грудня 2019 року
(Рубрика «Точка зору»)

Підсумки засідання найвищої державної ради Союзної держави, яке цього разу пройшло у віртуальному режимі – Володимир Путін був у окупованому Севастополі, а Олександр Лукашенко у Мінську – спостерігачі коментують дуже по-різному. Хтось говорить про утиски для державного суверенітету Білорусі, про її «повзучу анексію» сусідньою Росією. А хтось доводить, що взагалі не сталося нічого суттєвого. Так, горезвісні «інтеграційні карти» нарешті узгоджені.

Однак формулювання майбутніх інтеграційних процесів, як і до їхнього узгодження, виглядають декларативними, немає жодних визначених термінів, жодних наднаціональних інституцій, жодної єдиної валюти. Адже у Росії постійно – можна сказати, протягом десятиліть – говорять саме про таку інтеграцію.

Під час акції проти інтеграції Білорусі й Росії. Мінськ, 20 грудня 2019 року
Під час акції проти інтеграції Білорусі й Росії. Мінськ, 20 грудня 2019 року

Але постає питання: а які цілі зараз перед собою ставить Кремль, коли йдеться про Білорусь? І відповідь на це питання можна спробувати пошукати у підписанні єдиної військової доктрини, у створенні нових навчально-бойових центрів, у продовженні терміну існування російських військових об’єктів на території Білорусі, в обіцянках Олександра Лукашенка зміцнювати і посилювати військову співпрацю з Москвою.

Паралель – це Абхазія

Паралель, яку не так вже й складно помітити – це Абхазія. У цій самопроголошеній республіці, незалежність якої від Грузії Росія визнала в односторонньому порядку після російсько-грузинської війни серпня 2008 року, демократії більше, ніж у Росії та Білорусі. Її мешканці двічі відмовляли у довірі політику, якого відверто підтримував Кремль і який фотографувався з Володимиром ПутінимРаулю Хаджимбі.

Тодішній керівник Абхазії Рауль Хаджимба (ліворуч) і президент Росії Володимир Путін. Москва, 1 грудня 2016 року
Тодішній керівник Абхазії Рауль Хаджимба (ліворуч) і президент Росії Володимир Путін. Москва, 1 грудня 2016 року

Хаджимба – колишній кадровий співробітник КДБ СРСР. У далекому 2005 році він програв президентські вибори популярному в Абхазії Сергію Багапшу й жодні зусилля Кремля – аж до «мандаринової блокади» республіки – не змусили виборців змінити свою думку. А коли Кремль неймовірними зусиллями продавив обрання Хаджимби президентом у 2014 році – одразу розпочалися зустрічі з Путіним та підписання «інтеграційних карт» по-абхазьки – його політична кар’єра завершилася крахом.

Кремль зосередився на посиленні своєї військової присутності в Білорусі

Після переобрання на другий термін Верховний суд Абхазії не затвердив підсумки виборів, і Хаджимбі довелося відмовитися від влади. Кремль з цим погодився. Але, з іншого боку, на цей момент збройні сили самопроголошеної республіки були інкорпоровані до складу Збройних сил Росії. Це саме те, навіщо Росії був потрібен Хаджимба на чолі Абхазії: він підписав з Путіним договір про союзництво та стратегічне партнерство, який передбачає створення об’єднаних збройних сил. Аналогічну угоду Москва підписала і з самопроголошеною Південною Осетією. І турбуватися про владу тепер ні до чого: якщо на території республік перебувають збройні сили, які підпорядковуються Путіну, а не президентам Абхазії та Південної Осетії, яка різниця, за кого там голосує виборець?

Матиме значення не те, хто у цій країні президент, а те, хто у цій країні верховний головнокомандувач

Лукашенка по суті підштовхують саме до такого варіанту розвитку подій. Кремль зосередився на посиленні своєї військової присутності в Білорусі. І якщо рано чи пізно Москва доб’ється від нього об’єднання збройних сил та силових структур, питання про владу в Білорусі буде вирішено без будь-яких виборів і матиме значення вже не те, хто у цій країні президент, а те, хто у цій країні верховний головнокомандувач. А цим головнокомандувачем, звісно, буде Володимир Путін.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Президент Росії Володимир Путін та Олександр Лукашенко очима художника Гундуза Агаєва
Президент Росії Володимир Путін та Олександр Лукашенко очима художника Гундуза Агаєва
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

  • Зображення 16x9

    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG