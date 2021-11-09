Прем’єр Польщі: нападом на кордон керує Путін

Польща звинуватила Білорусь в організації «нападу» на польський східний кордон, а на адресу президента Росії Володимира Путіна прозвучала критика за «керівництво зростаючим потоком мігрантів». Цей потік має, як вважають у Варшаві, за задумом Путіна, дестабілізувати Європейський союз.

«Цей напад, який здійснює Лукашенко, має свого організатора в Москві, ним є президент Путін», – заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький на екстреному засіданні польського парламенту 9 листопада.

Сотні мігрантів залишаються у безпосередній близькості до польського кордону, за умов низьких температур.

Польська влада 9 листопада продовжила зміцнювати кордон. Напередодні, 8 листопада, мігранти, які зібралися на білоруській стороні, намагалися прорвати загородження з колючого дроту.

Сьогодні другою після Польщі державою, яка оголосила режим надзвичайної ситуації біля свого кордону з Білоруссю, стала Литва.

ЄС звинувачує режим Олександра Лукашенка в тому, що він перекидає мігрантів із Близького Сходу та Африки до Мінська, а потім відправляє їх до ЄС пішки – у відповідь на санкції, запроваджені Брюсселем у зв’язку із придушенням опозиції його режимом. Лукашенко відкидає звинувачення. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала держави-члени запровадити нові санкції проти Білорусі через потоки мігрантів.