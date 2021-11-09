ЄС призупинив спрощений візовий режим для офіційних осіб Білорусі

Євросоюз припинив дію правил спрощення візового режиму для офіційних осіб Білорусі. Рішення стало відповіддю на гібридну атаку, що триває з боку білоруського режиму, йдеться у заяві ЄС.

Пересічних громадян Білорусі це рішення не стосуватиметься, вони, як і раніше, користуватимуться пільгами за угодою про спрощення візового режиму.

«Ми рішуче засуджуємо і відкидаємо триваюче використання міграції білоруським режимом. Для Білорусі неприпустимо грати життями людей у політичних цілях. Це рішення ще раз демонструє нашу прихильність протидії цій триваючій гібридній атаці», – повідомив голова МВС Словенії Альош Хойс, який очолює Раду ЕС.

Відповідне рішення опублікують у офіційному журналі ЄС. Воно набере чинності наступного дня після публікування.

ЄС звинувачує білоруського лідера Олександра Лукашенка в тому, що він перекидає мігрантів із Близького Сходу та Африки до Мінська, а потім відправляє їх до ЄС пішки – у відповідь на санкції, запроваджені Брюсселем у зв’язку із придушенням опозиції його режимом. Лукашенко відкидає звинувачення. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала держави-члени запровадити нові санкції проти Білорусі через потоки мігрантів.