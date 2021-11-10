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Німецькі соціал-демократи пропонують направити біженців із Білорусі в Україну

Депутат Бундестагу Нільс Шмід (п) разом із білоруською опозиційною лідеркою Світланою Тихановською, червень 2021 року

Депутат Бундестагу Нільс Шмід, який у найбільшій парламентській фракції Соціал-демократичної партії Німеччини уповноважений коментувати питання зовнішньої політики, пропонує залучити Україну до розвʼязання проблеми біженців на кордоні Польщі та Білорусі, повідомив німецький закордонний мовник DW.

Як сказав політик в інтервʼю медіакомпанії Deutschlandfunk 10 листопада, з Україною можна було б домовитися про прийом біженців на той час, поки триває розгляд їхньої заявки про надання притулку в ЄС. «Так ми можемо дати чітко зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить у Євросоюз», – сказав Шмід.

Член німецького парламенту також розкритикував поводження Польщі з мігрантами, які намагаються нелегально потрапити до країни з території Білорусі. Шмід звернув увагу на повідомлення про витіснення біженців з країни назад до Білорусі без можливості подати заявку на притулок у ЄС. За словами німецького політика, Польща має дотримуватися міжнародних норм, зокрема, надавати нужденним базовий гуманітарний захист та право на розгляд заявки на притулок.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, виступаючи 9 листопада у Сеймі, заявив, що рушійна сила нинішньої міграційної кризи перебуває у Москві. За словами Моравецького, офіційний Мінськ та Олександр Лукашенко – лише виконавці завдань, які ставить перед ними російський президент Володимир Путін.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав слова Моравецького неприйнятними. «Ми вважаємо абсолютно безвідповідальними та неприйнятними слова премʼєр-міністра Польщі про те, що Росія відповідальна за цю ситуацію», – сказав Пєсков. Він також сказав, що на польсько-білоруському кордоні насувається гуманітарна катастрофа, а Європа у звґязку з цим відступає від декларованих нею зобовʼязань.

Міграційна криза на кордоні Білорусі з країнами ЄС різко загострилася 8 листопада. Того дня кілька тисяч мігрантів із країн Африки та Близького Сходу підійшли з білоруського боку до кордону з Польщею. Дехто спробував прорватися на польську територію, знищуючи загородження з колючого дроту. У ніч на середу двом великим групам мігрантів вдалося проникнути на польську територію, але згодом їх затримали.

«Гібридна війна» Лукашенка: мігранти на кордоні Білорусі та Польщі (відео)
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«Гібридна війна» Лукашенка: мігранти на кордоні Білорусі та Польщі (відео)

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