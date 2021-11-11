Зеленський обговорив із президентом Литви міграційну кризу: «Україна адекватно реагуватиме»

Президенти України та Литви Володимир Зеленський та Гітанас Науседа провели 11 листопада телефонну розмову стосовно загострення міграційної ситуації на кордоні Білорусі з країнами Європейського союзу. Про це обидва президенти повідомили у твітері.

«Обговорив телефоном з Гітанасом Науседою складну ситуацію на кордоні Білорусі та ЄС. Запевнив, що Україна адекватно реагуватиме на розвиток ситуації на наших кордонах», – написав Зеленський.

Науседа повідомив про «продуктивну розмову» з Зеленським про розвиток ситуації на кордоні ЄС і Білорусі та пересування російських військ на східному кордоні України.

«У неспокійні часи найважливіше – бути на одній хвилі зі своїми партнерами та союзниками», – відзначив Науседа.

Міграційна криза на білоруському кордоні з країнами ЄС почалася 2021 року після того, як Олександр Лукашенко пообіцяв послабити контроль за кордоном.