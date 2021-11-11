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Зеленський обговорив із президентом Литви міграційну кризу: «Україна адекватно реагуватиме»

Президенти України та Литви Володимир Зеленський та Ґітанас Науседа, Вільнюс, 27 листопада 2019 року

Президенти України та Литви Володимир Зеленський та Гітанас Науседа провели 11 листопада телефонну розмову стосовно загострення міграційної ситуації на кордоні Білорусі з країнами Європейського союзу. Про це обидва президенти повідомили у твітері.

«Обговорив телефоном з Гітанасом Науседою складну ситуацію на кордоні Білорусі та ЄС. Запевнив, що Україна адекватно реагуватиме на розвиток ситуації на наших кордонах», – написав Зеленський.

Науседа повідомив про «продуктивну розмову» з Зеленським про розвиток ситуації на кордоні ЄС і Білорусі та пересування російських військ на східному кордоні України.

«У неспокійні часи найважливіше – бути на одній хвилі зі своїми партнерами та союзниками», – відзначив Науседа.

Міграційна криза на білоруському кордоні з країнами ЄС почалася 2021 року після того, як Олександр Лукашенко пообіцяв послабити контроль за кордоном.

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