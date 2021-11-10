Мігранти: «Білорусь шантажує ЄС». Чи є загроза для України?

Мігранти на кордонах ЄС: яку мету переслідує Олександр Лукашенко? Роль Росії у цьому протистоянні і чи існують загрози для України? Обговорюємо у прямому ефірі програми «Свобода Live».

Натовпи мігрантів намагаються прорватися з Білорусі до Польщі. Євросоюз звинувачує білоруського лідера Олександра Лукашенка в тому, що він перекидає мігрантів із Близького Сходу та Африки до Мінська, а потім відправляє їх до ЄС пішки – у відповідь на санкції, запроваджені Брюсселем у зв’язку із придушенням опозиції його режимом.

Офіційний Мінськ відкидає звинувачення. ЄС готує чергові санкції проти режиму Лукашенка. Польща і Литва запровадили надзвичайний стан на кордонах із Білоруссю.